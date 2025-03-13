Дэниел Крейг сыграет злодея из Нарнии

Звезде «Джеймса Бонда» Дэниелу Крейгу предложили роль чародея в новой экранизации книг о Нарнии

Звезде фильмов о Джеймсе Бонде Дэниелу Крейгу предложили роль злодея в новой экранизации книг о волшебной стране Нарнии. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Крейг ведет переговоры о роли в новой экранизации «Хроник Нарнии» постановщицы Греты Гервиг («Барби») и стриминга Netflix. Официально контракт с ним еще не заключили.

Предположительно, фильм станет экранизацией «Племянника чародея» — шестой книги из цикла Клайва Льюиса о Нарнии. Крейгу предложили роль дядюшки Эндрю Кеттерли — одного из главных антагонистов книги.

Премьера «Нарнии» запланирована на 26 ноября 2026 года. Это первый случай, когда премьера дорогого оригинального проекта Netflix состоится в широком прокате.

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