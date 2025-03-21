Хитовый сериал «Разделение» официально продлили на третий сезон

Глава Apple Тим Кук сообщил, что сериал «Разделение» продлен на третий сезон

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сообщил в соцсети X, что сериал «Разделение» получит третий сезон.

21 марта на Apple TV+ вышел десятый и заключительный эпизод второго сезона «Разделения», который длится около 75 минут. Согласно отчету The Information, шоу стало одним из популярных сериалов компании. В тройке лидеров также оказались «Тед Лассо» и «Утреннее шоу».

Первый сезон сериала «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми». В нем рассказывается о компании Lumon Industries, которая придумала способ отделять рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни — «процедуру разделения». Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.

5 марта актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов шоу, рассказывал о том, что приглашал Барака Обаму сняться во втором сезоне «Разделения». Бывший лидер США назвал себя фанатом шоу, но отказался от участия в проекте из-за графика. В итоге к актерскому составу сериала присоединился Киану Ривз.

Ранее стало известно, что питерский спин-офф «Беспринципных» получил дату выхода.