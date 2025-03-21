Харламов назвал роль в «Аноре» самой слабой работой Юры Борисова

Шоумен Гарик Харламов признался на шоу «Кстати» на VK-видео, что ему не понравился нашумевший зарубежный фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Анора» меня вообще не впечатлила, честно. <…> Это самая слабая роль Юры Борисова, он гениальный актер! Это самая слабая его роль», — заявил юморист.

Харламов сравнил «Анору» Шона Бейкера и знаменитую работу Джеймса Кэмерона «Титаник»: драму с Леонардо ДиКаприо он смог бы пересмотреть, если бы наткнулся на нее по телевизору, а «Анору» — нет.

Герой нового выпуска «Кстати», актер Никита Кологривый в свою очередь признался, что ему понравилась актерская игра Борисова и Эйдельштейна в «Аноре». Актер напомнил, что еще давно публично признавал талант Борисова.

«И я считаю, хорошо, что за рубежом все видят нашего артиста. Он себя представляет очень скромно. Дауни Младший его похвалил. Это вообще очень многих вдохновило, я считаю. Я болел за то, чтобы он получил «Оскар», но понимал, что там есть работа, за которую честнее дать награду», — отметил артист.

Новый выпуск шоу «Кстати» выйдет 22 марта на платформе VK-видео. Героями станут блогерша Ида Галич и актер Никита Кологривый.

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