Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харламов назвал роль в «Аноре» самой слабой работой Юры Борисова

Шоумен Гарик Харламов признался, что его не впечатлил фильм «Анора»
close
CAP/TFS/Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов признался на шоу «Кстати» на VK-видео, что ему не понравился нашумевший зарубежный фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Анора» меня вообще не впечатлила, честно. <…> Это самая слабая роль Юры Борисова, он гениальный актер! Это самая слабая его роль», — заявил юморист.

Харламов сравнил «Анору» Шона Бейкера и знаменитую работу Джеймса Кэмерона «Титаник»: драму с Леонардо ДиКаприо он смог бы пересмотреть, если бы наткнулся на нее по телевизору, а «Анору» — нет.

Герой нового выпуска «Кстати», актер Никита Кологривый в свою очередь признался, что ему понравилась актерская игра Борисова и Эйдельштейна в «Аноре». Актер напомнил, что еще давно публично признавал талант Борисова.

«И я считаю, хорошо, что за рубежом все видят нашего артиста. Он себя представляет очень скромно. Дауни Младший его похвалил. Это вообще очень многих вдохновило, я считаю. Я болел за то, чтобы он получил «Оскар», но понимал, что там есть работа, за которую честнее дать награду», — отметил артист.

Новый выпуск шоу «Кстати» выйдет 22 марта на платформе VK-видео. Героями станут блогерша Ида Галич и актер Никита Кологривый.

Ранее депутат Госдумы Милонов заявил, что турецкие сериалы напичканы идеологией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами