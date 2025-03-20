«Вредное искажение истории»: Милонов о турецких сериалах

Депутат Госдумы Виталий Милонов еще раз критически высказался о турецких сериалах. Его цитирует издание 360.ru.

Он считает плохой игру турецких актеров.

«Любить турецкие сериалы — это откровеннейшее дурновкусие. Кроме всего прочего, турецкие сериалы напичканы идеологией «Великого Турана», — добавил Милонов.

В сериале «Великолепный век», напомнил он, показано время, связанное с уничтожением в Турции христианской веры.

«Это вредное искажение истории, это клевета на историю. Я искренне рекомендую не смотреть ни до, ни после обеда турецкие сериалы», — констатировал депутат.

19 марта представители движения «Ветераны России» в Роскомнадзор и в министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.

Депутат Александр Шолохов объяснил пиаром общественников запрет турецких сериалов.

Ранее актриса Алферова призналась в любви к турецким сериалам.