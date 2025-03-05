Барака Обаму приглашали сняться во втором сезоне «Разделения»

Актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов сериала «Разделение», вспомнил о том, что приглашал Барака Обаму сняться в сериале. Его слова передает New York Post.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился актер Киану Ривз, который озвучил одно из зданий корпорации Lumon Industries. Стиллер уточнил, что приглашал на эту роль не только звезду «Матрицы».

«Был один человек, которого я пригласил раньше [Киану Ривза], но он отказался — это бывший президент Барак Обама», — раскрыл актер.

Стиллер вспомнил, что связался с экс-лидером США через третьих лиц: он передал предложение Обаме через друга, который знаком с адвокатом политика.

«Через два дня получил ответное письмо: «Привет, Бен. Я большой поклонник сериала: обожаю первый сезон и не могу дождаться второго. Но не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы сделать это [cняться в нем]», — рассказал Стиллер.

Первый сезон сериала «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми». В нем рассказывается о компании Lumon Industries, придумавшей способ отделить рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни — «процедуру разделения». Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.

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