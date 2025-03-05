Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Барака Обаму приглашали сняться во втором сезоне «Разделения»

Актер Бен Стиллер вспомнил, что приглашал Барака Обаму сняться в «Разделении»
close
Mc1 Vanessa White/U.S Navy/Global Look Press/Apple TV

Актер Бен Стиллер, который выступает исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов сериала «Разделение», вспомнил о том, что приглашал Барака Обаму сняться в сериале. Его слова передает New York Post.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединился актер Киану Ривз, который озвучил одно из зданий корпорации Lumon Industries. Стиллер уточнил, что приглашал на эту роль не только звезду «Матрицы».

«Был один человек, которого я пригласил раньше [Киану Ривза], но он отказался — это бывший президент Барак Обама», — раскрыл актер.

Стиллер вспомнил, что связался с экс-лидером США через третьих лиц: он передал предложение Обаме через друга, который знаком с адвокатом политика.

«Через два дня получил ответное письмо: «Привет, Бен. Я большой поклонник сериала: обожаю первый сезон и не могу дождаться второго. Но не думаю, что у меня есть время в графике, чтобы сделать это [cняться в нем]», — рассказал Стиллер.

Первый сезон сериала «Разделение» получил 14 номинаций на премию «Эмми». В нем рассказывается о компании Lumon Industries, придумавшей способ отделить рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни — «процедуру разделения». Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лео Канделаки присоединился к Марку Эйдельштейну во втором сезоне «Монастыря».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами