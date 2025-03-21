Блогер Влад Бумага резко сменил профессию — он стал гидом в новом проекте Государственной Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

Онлайн-экскурсию с участием блогера Влада Бумаги опубликовали на сервисе «VK видео».

«Авторский маршрут Влада с интересной информацией об известных всем полотнах и великих художниках поможет молодой аудитории по новому взглянуть на музей, и, надеюсь, подтолкнет их к посещению галереи, чтобы уже вживую познакомиться с произведениями», — говорит директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

Бумага рассказал в 18-минутном видео о девяти картинах, включая «Девочку с персиками» Валентина Серова, «Стычку с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова, «Лунную ночь на Днепре» Архипа Куинджи, «Гадалку» Михаила Врубеля, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого, а также работы других живописцев.

Блогер раскрыл необычные техники, использованные живописцами и напоминающие современные фильтры в соцсетях, и поведал о визитах художника Серова к императору Николаю II, в ходе которых живописец вел работу над созданием портрета главы государства.

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