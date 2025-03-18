Рома Зверь сменил профессию

Фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) сменил профессию и занялся не только музыкой. Об этом рассказывает пресс-служба артиста.

В 2024 году Рома Зверь стал продюсером и композитором драмеди «Все, что тебя касается», снятого на живом концерте коллектива в «Лужниках», а теперь объявил о других проектах в сфере искусства и культуры.

Летом в Санкт-Петербурге пройдет персональная фотовыставка артиста «Привиделось», в основу которой легли кадры из путешествий, на которые с помощью искусственного интеллекта Роман добавил образ привидения. Он покажет посетителям выставки около 70 ранее не изданных работ, которых не видели даже близкие музыканта.

Кроме того, Рома Зверь готовит к выходу расширенную автобиографию о жизни группы «Звери», включая последние годы. В издание войдут ранние работы — роман-откровение «Дожди-пистолеты» 2006 года о жизни артиста в Таганроге до переезда в Москву и «Солнце за нас» 2017 года о закулисье с момента создания группы до феноменальной популярности и успеха.

Группа «Звери» — девятикратный обладатель звания «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ. В 2007 году музыканты были признаны одними из самых состоятельных отечественных звезд по версии Forbes.

Накануне стало известно, что суд рассмотрит иск Ромы Зверя к экс-главе Тверского минкульта из-за отмены концерта.

Ранее Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной школы в Нижнем Новгороде.