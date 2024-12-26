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Бывший муж Нетребко осудил отмену русских артистов за границей

Певец Юсиф Эйвазов назвал несправедливой отмену русских артистов за границей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший муж Анны Нетребко, певец Юсиф Эйвазов, в беседе с NEWS.ru осудил отмену российских артистов за границей.

Эйвазов назвал ограничения в адрес российских артистов несправедливостью и двойными стандартами.

«Вроде бы все, включая американцев, говорили, что культура и искусство не должны вмешиваться в политику, но они сами все это сделали», — заявил исполнитель.

По мнению Эйвазова, культуру невозможно отменить. По словам артиста, он и его бывшая жена Анна Нетребко столкнулись с ограничениями за рубежом.

«И я вам должен сказать, что все те люди за рубежом, которые ходили на наши концерты, на наши спектакли, продолжают сейчас посещать наши выступления и в Германии, и в Италии, и во Франции», — рассказал певец.

Нетребко и Эйвазов заявили о разводе 26 июня. Они были в браке с 2015 года.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

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