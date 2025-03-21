Актрису бурлеска приняли за стриптизершу и избили во время шоу в Москве

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили во время шоу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 8 марта в одном из баров Москвы. Бежецкая готовилась к очередному выходу на сцену, когда гостья заведения стала требовать от нее исполнить стриптиз и, получив отказ, попыталась расцарапать лицо.

Бойфренд устроившей драку женщины, пишет канал, схватил танцовщицу и толкнул прямо в стеклянный шкаф.

Утверждается, что после этого артистке пришлось выходить на сцену с осколком стекла в стопе. После она приехала в больницу, рану зашили. Позже выяснилось, что пострадали свидетельницы инцидента: другая танцовщица сломала ногу из-за стресса, а у сопровождавшей шоу певицы нервный срыв и она боится выходить на сцену.

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