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Актрису бурлеска приняли за стриптизершу и избили во время шоу в Москве

Mash: танцовщицу Лялю Бежецкую избили во время выступления
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Ляля Бежецкая/VK

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую приняли за стриптизершу и избили во время шоу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 8 марта в одном из баров Москвы. Бежецкая готовилась к очередному выходу на сцену, когда гостья заведения стала требовать от нее исполнить стриптиз и, получив отказ, попыталась расцарапать лицо.

Бойфренд устроившей драку женщины, пишет канал, схватил танцовщицу и толкнул прямо в стеклянный шкаф.

Утверждается, что после этого артистке пришлось выходить на сцену с осколком стекла в стопе. После она приехала в больницу, рану зашили. Позже выяснилось, что пострадали свидетельницы инцидента: другая танцовщица сломала ногу из-за стресса, а у сопровождавшей шоу певицы нервный срыв и она боится выходить на сцену.

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