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Звезда «Бальзаковского возраста» обратилась к врачам с болями после самолечения

SHOT: у актрисы Жанны Эппле нашли новообразование в почке
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kino-teatr.ru

Актриса сериалов «Бальзаковский возраст» и «Марш Турецкого» Жанна Эппле обратилась к врачам с болями после нескольких лет самолечения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, 60-летняя звезда пожаловалась специалистам на сильные боли в области живота и призналась, что в течение нескольких лет принимала разные лекарства. Боли отступали, но после возвращались снова.

После диагностики, уточняет издание, у Эппле нашли новообразование в почке и проблемы с брюшной полостью. Жанне Эппле назначили амбулаторное лечение и строгую диету с дробным питанием.

При этом актриса остается задействованной в театральных постановках, ее график расписан на несколько месяцев вперед.

Сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» выходил на экраны с 2004 по 2013 годы. Он был снят в качестве российской альтернативы «Секса в большом городе». В нем также рассказывалось о жизни четырех подруг, пытающихся найти любовь, — одну из главных героинь сыграла Эппле. В последние годы актриса появлялась в сериалах «Два холма», «Беспокойный участок», «Провинциальный детектив».

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