В Москве проведут концертный марафон в честь 340-летия Баха

В честь 340-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха в Московском международном Доме музыки пройдет трехдневный концертный марафон, в рамках которого прозвучат его шедевры в исполнении выдающихся музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

В публикации отмечается, что в Доме музыки прозвучат произведения Баха в исполнении лучших артистов, включая редко исполняемые двойные и тройные концерты для клавира.

Открытие фестиваля состоится 21 марта. Программу концертного марафона представят народный артист СССР Владимир Спиваков, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и академический Большой хор «Мастера хорового пения».

До этого сообщалось, что VK Fest 2025 объявил первых 70 артистов, которые выступят на площадках мероприятия летом 2025 года.

Впервые на сцену VK Fest выйдут Zoloto, Юлия Савичева, «Элли на маковом поле», NEMIGA, Lida, BEARWOLF, Whole Lotta Swag и Marytale.

Хедлайнером в Казани и Челябинске станет Баста. Челябинск принимает VK Fest в первый раз. Фестиваль пройдет 14 июня.

Ранее соцсети удивила музыкальная группа, сыграв на инструментах, сделанных из бытовых отходов.