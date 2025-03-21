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В Москве проведут концертный марафон в честь 340-летия Баха

Московский Дом музыки проведет трехдневный марафон в честь 340-летия Баха
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Depositphotos

В честь 340-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха в Московском международном Доме музыки пройдет трехдневный концертный марафон, в рамках которого прозвучат его шедевры в исполнении выдающихся музыкантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

В публикации отмечается, что в Доме музыки прозвучат произведения Баха в исполнении лучших артистов, включая редко исполняемые двойные и тройные концерты для клавира.

Открытие фестиваля состоится 21 марта. Программу концертного марафона представят народный артист СССР Владимир Спиваков, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и академический Большой хор «Мастера хорового пения».

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