Соцсети удивила музыкальная группа, сыграв на инструментах, сделанных из бытовых отходов

The Indian Express: группа дала концерт на музыкальных инструментах, созданных из мусора

Музыкальная группа из Индии удивила соцсети, сыграв на инструментах, сделанных из бытовых отходов, пишет The Indian Express.

Коллектив, сформированный Санджаем Мандалом, финалистом конкурса India's Got Talent, выступил на Международном фестивале барабанов в Калькутте, исполнив бенгальские детские стихи под аккомпанемент самодельных инструментов.

Видео с их выступлением, опубликованное блогером Мегдутом Роем Чоудхури, быстро стало вирусным. На кадрах видно, как участники группы, одетые в черные костюмы от Калькуттского творческого центра искусств, играют на инструментах, сделанных из пластиковых бутылок, стальных тарелок и других подручных материалов. Такая музыка впечатлила пользователей соцсетей.

«Это за гранью таланта», — пишут комментаторы.

Выступление группы не только вдохновило зрителей, но и напомнило о важности творческого подхода к экологическим проблемам, доказав, что искусство может рождаться даже из отходов.

Ранее пианист 500 раз за 30 секунд ударил по клавишам и установил рекорд.