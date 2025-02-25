Люциус Малфой из «Гарри Поттера» о съемках культовых фильмов: «Довольно скучно»

Актер Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», рассказал в эфире BBC The One Show о съемках культовой серии фильмов.

«Ужасно признаваться, но снимать их было не так уж весело. Достаточно скучно сниматься в фильмах с большим количеством спецэффектов», — признался актер.

По словам Айзекса, все удовольствие от работы над проектом к нему пришло уже после съемок. Он начал встречать людей, чьи жизни изменились после прочтения текстов Джоан Роулинг, которые послужили основой для фильмов.

«И люди до сих пор читают ее книги и рассказывают о них своим детям. Некоторые говорят, что они спасли им жизни, и я им верю», — поделился актер.

По словам Айзекса, иногда он ностальгирует о проекте во время экскурсий по Хогвартсу.

«Когда я привожу крестников или племянников на экскурсию по студии и мы попадаем в Большой зал, я всегда лью слезы. Это невероятно волнительно», — признался артист.

В начале февраля Айзекс пошутил, что проходит пробы на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру».

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