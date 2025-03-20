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Пугачева не приедет на прощание с бывшим свекром

Продюсер Дзюник: Пугачева не приедет на прощание с Киркоровым-старшим из-за нехватки денег
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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская певица Алла Пугачева не посетит прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу народной артистки СССР Елену Чупракову.

«Не приедет», — сказала она, добавив, что Пугачева не сообщала ей о таких намерениях.

Отец народного артиста России Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров приходился свекром Пугачевой — певица была замужем за Киркоровым-младшим с 15 марта 1994 года по 27 марта 2005 год.

Продюсер Леонид Дзюник в разговоре с «Аргументами и фактами» предположил, что Пугачева не может приехать на церемонию из-за тяжелой финансовой ситуации.

«А откуда деньги? Деньги надо зарабатывать. А там-то что, кому они нужны?» — высказался он о проживающей в Израиле звезде.

Киркорова-старшего не стало 18 марта. Mash сообщал, что причиной кончины народного артиста России могла послужить острая сердечная недостаточность.

Прощание с ним пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище.

Накануне Дзюник сообщил, что Пугачева могла созвониться с Киркоровым после потери отца.

Ранее стали известны подробности кончины поэта Вадима Жука на фестивале.

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