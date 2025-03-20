Пугачева могла созвониться с Киркоровым после кончины его отца

Продюсер Дзюник предположил, что Пугачева позвонила Киркорову после кончины отца

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Продюсер Леонид Дзюник заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева могла позвонить Филиппу Киркорову после кончины его отца Бедроса.

Накануне стало известно, что Пугачева не приедет на прощание с народным артистом России. Об этом сообщила журналистам концертный директор певицы Елена Чупракова.

«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — заявил Леонид Дзюник.

18 марта Филипп Киркоров сообщил, что его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова не стало. Mash сообщал, что причиной кончины народного артиста России могла послужить острая сердечная недостаточность.

По данным ТАСС, прощание с Киркоровым-старшим состоится 21 марта. Его упокоят на Троекуровском кладбище в Москве.

Недавно адвокат Александр Добровинский раскрывал, что Бедрос Киркоров не оставил многомиллионного наследства после себя. Он назвал артиста небогатым человеком, добавив, что у него была в собственности только квартира в провинции.

Ранее сообщалось, что бывшая домработница Пугачевой Дороднова встала на защиту певицы на фоне критики.