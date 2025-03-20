Стало известно место прощания с соведущим Жванецкого

Прощание с поэтом и драматургом Вадимом Жуком пройдет в Москве. О месте прощания с ним сообщает ТАСС со ссылкой на вдову писателя Марину Курчевскую.

21 марта Жука, которого не стало в Суздале, перевезут в Москву.

«[Завтра] будет понятно, где и как все состоится», — уточнила Курчевская.

Вадиму Жуку было 78 лет. Ему стало плохо во время фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале. Спасти его не удалось.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Артист снимался в картинах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. С 2000 по 2001 год был соведущим Михаила Жванецкого в передаче «Простые вещи». Он являлся автором либретто мюзикла «Веселые ребята» и оперетты «Чайка». Сыграл в фильме режиссера Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также в двух десятках других кинолент.

Ранее стало известно о месте прощания с Бедросом Киркоровым.