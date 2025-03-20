Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно место прощания с соведущим Жванецкого

С поэтом Вадимом Жуком простятся в Москве
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Прощание с поэтом и драматургом Вадимом Жуком пройдет в Москве. О месте прощания с ним сообщает ТАСС со ссылкой на вдову писателя Марину Курчевскую.

21 марта Жука, которого не стало в Суздале, перевезут в Москву.

«[Завтра] будет понятно, где и как все состоится», — уточнила Курчевская.

Вадиму Жуку было 78 лет. Ему стало плохо во время фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале. Спасти его не удалось.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. Он окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Артист снимался в картинах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского. С 2000 по 2001 год был соведущим Михаила Жванецкого в передаче «Простые вещи». Он являлся автором либретто мюзикла «Веселые ребята» и оперетты «Чайка». Сыграл в фильме режиссера Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», а также в двух десятках других кинолент.

Ранее стало известно о месте прощания с Бедросом Киркоровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами