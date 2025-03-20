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Участница «Битвы экстрасенсов» объяснила, как стала жертвой мошенников

Участница кастингов «Битвы экстрасенсов» Эйзин стала жертвой мошенников из-за своей ответственности
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Алена Эйзин/VK

Участница кастингов «Битва экстрасенсов» Алена Эйзин стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

39-летняя Эйзин объяснила, что нашла подработку в Telegram — неизвестный собеседник предложил ей за деньги оставлять комментарии и лайки. В какой-то момент он попросил у нее совершить заказ товаров на сумму около 170 тысяч рублей.

Когда женщину попросили перевести еще 150 тысяч рублей, чтобы она вернула себе ранее переведенные средства, Эйзин обратилась в полицию.

Участница шоу заявила, что воспринимает произошедшее «как испытание, через которое нужно пройти, чтобы остаться в Москве». Она утверждает, что послушалась мошенников, потому что «ответственная и привыкла выполнять работу до конца».

Алена Эйзин родом из Нижнего Тагила, она участвовала в кастингах «Битвы экстрасенсов» несколько раз с 13 сезона, но не могла пройти отбор.

Накануне Амаяк Акопян пожаловался на донимающих его мошенников-экстрасенсов.

Ранее мошенники попытались обмануть поклонников Ларисы Долиной.

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