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«Это позор»: Амаяк Акопян пожаловался на донимающих его мошенников-экстрасенсов

Злоумышленники представились экстрасенсами и попытались обмануть иллюзиониста Акопяна
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный артист России Амаяк Акопян пожаловался на донимающих его мошенников, представляющихся экстрасенсами. О попытках обмана иллюзионист рассказал в беседе с «Абзацем».

По словам Акопяна, злоумышленники пытаются воспользоваться информацией о его состоянии здоровья и предлагают «лечение».

«Нельзя так обманывать людей и ненавидеть свою страну. Мы что, возвращаемся к началу 1990-х, когда эти ненормальные люди заполонили эфир? Это же позор!» — заявил Акопян.

68-летний артист добавил, что не стесняется высказывать мошенникам все, что о них думает, в жесткой форме. Акопян добавил, что в 1990-е он уже конфликтовал с «экстрасенсами» на различных шоу, и те его боялись».

«Я им устраивал такой разгуляй!» — вспоминает он.

До этого Акопян заявил, что пребывает в тяжелом психофизическом состоянии и «живет на обезболивающих». Фокусник пожаловался на серьезную травму позвоночника, которая требует «ювелирной работы нейрохирурга». По словам иллюзиониста, врачи предлагают ему дорогостоящие операции за несколько миллионов рублей. Однако артист опасается результатов.

Ранее мошенники попытались обмануть поклонников Ларисы Долиной.

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