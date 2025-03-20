Звукорежиссера обвинили в краже записей Эминема

Бывшего звукорежиссера американского рэпера Эминема обвили в краже и продаже неизданных записей артиста. Об этом сообщил журнал Variety.

Изданию стало известно, что Деннис Стрэндж с 2007по 2021 год работал в студии звукозаписи в штате Мичиган и имел доступ ко всем музыкальным записям рэпера.

ФБР инициировало расследование после того, как треки попали в сеть. При обыске в доме Стрэнджа правоохранители нашли нашли неизданные композиции Эминем на цифровых носителях. Из них 25, записанных в период с 1999 по 2018 год, были слиты в интернет.

Звукорежиссер просил за одну песню около $50 тысяч и утверждал, что всего у него около 300 неизданных композиций.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч за нарушение авторских прав артиста. Кроме того, Стрэнджу могут вменить перевозку краденых товаров между штатами — за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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