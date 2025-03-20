Экс-консультанта ДиКаприо приговорили к 2,5 года тюрьмы за обман клиентов на сумму $6,5 млн

Экс-консультант ДиКаприо Шифф приговорена к 2,5 года тюрьмы за мошенничество

Бывшего консультанта по искусству актера Леонардо ДиКаприо Лизу Шифф приговорили к 30 месяцам тюрьмы по делу о мошенничестве на сумму $6,5 млн. Об этом сообщает Associated Press.

Шифф полностью признала свою вину на суде и назвала себя «трусихой», обманывавшей своих клиентов ради собственной «роскошной жизни».

«Я виновна и готова понести наказание. Мне страшно, но я готова», — заявила женщина.

Судья, вынося приговор, назвал преступления Шифф «довольно наглыми». Он отметил, что мошенничество продолжалось около пяти лет и затронуло более десятка клиентов.

Шифф также приговорили к двум годам надзорного освобождения, обязав выплатить конфискацию в размере около $6,5 млн и реституцию — более $9 млн.

В октябре Лиза Шифф подтвердила, что обманула клиентов своего арт-консалтингового бизнеса Schiff Fine Art — она продала 55 произведений искусства, которые им принадлежали. Следствие выяснило, что на вырученные от продажи деньги женщина арендовала квартиру стоимостью $25 тыс. в месяц и помещение для бизнеса за $2 млн. Также предпринимательница совершала «грандиозные поездки» в Европу.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми.