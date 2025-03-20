В Испании задержали мужчину за кражу картины Фрэнсиса Бэкона за €5 млн

В Мадриде задержан мужчина по подозрению в краже одного из полотен британского художника Фрэнсиса Бэкона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз национальной полиции Испании.

В правоохранительных органах королевства заявили, что речь идет о краже мужчиной только одной из пяти пропавших картин художника. Ее стоимость оценивается в 5 млн евро (почти 455 млн рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

Национальная полиция Испании уточнила, что в 2015 году из частного дома в Мадриде украли пять полотен Фрэнсиса Бэкона, которые вместе стоят 25 млн евро (около 2,3 млрд рублей). На данный момент по подозрению в краже уже задержаны 16 человек, а также возвращены четыре из пяти картин. Поиски последнего полотна, заявили в полиции, продолжаются.

Фрэнсис Бэкон — художник-экспрессионист и мастер фигуративной живописи. В своих работах он изображал искаженное человеческое тело. Его картины высоко ценятся в мире искусства и считаются одними из самых дорогих. Так, полотно Бэкона «Три эскиза с Лусиено Фрейдом» несколько лет назад ушло с молотка за $142,4 млн.

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