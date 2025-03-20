«Изуродовала интерьер»: Брухунова обратилась к хейтерам после фейков о Степаненко

Жена Петросяна Брухунова заявила, что никогда не жила в квартире Степаненко

Супруга комика Евгения Петросяна, директор его Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова обратилась к хейтерам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Брухунова указала на распространившиеся в сети фейки о том, что она якобы живет в квартире бывшей жены Петросяна Елены Степаненко.

«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. Смею вас заверить, я никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Елене Григорьевне Степаненко», — говорит она.

Брухунова стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Ваганом Межлумовичем.

13 марта 2024 года у знаменитостей родилась дочь. Они назвали девочку Матильдой в честь балерины Кшесинской.

В середине марта Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации.

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