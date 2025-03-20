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Дима Билан вспомнил, как пел на улице после переезда в Москву

Певец Билан признался, что заработал первые 5 рублей в пешеходном переходе
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Дима Билан рассказал в беседе с kp.ru о том, как начинал свои первые шаги в Москве в качестве исполнителя.

Билан признался, что заработал свои первые деньги в столице, исполняя песни в пешеходном переходе.

«Здесь неподалеку находится пешеходный переход, в котором я заработал 5 рублей. Помню, как меня, поющего, погналась из перехода милиция», — поделился артист.

Певец Дима Билан переехал в Москву из Кабардино-Балкарии. По словам исполнителя, к моменту переезда в столицу он уже был достаточно известен в родной республике: был лауреатом множества конкурсов и гран-при.

16 марта 2025 года Билан пожаловался на ухудшение здоровья. Певец уточнил, что подхватил ротавирусную инфекцию. Артист назвал болезнь неприятной и «жуткой». Он признался, что не спал всю ночь, поскольку его «жестоко штормило».

В декабре Билан вспоминал, как в него «что-то вселилось» после печенья от фанатки. Он заявил, что не ест подаренную фанатами еду, поскольку боится сглаза.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина заступилась за Чумакова.

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