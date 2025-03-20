Солистка «Фабрики» назвала реальную жизнь самым модным трендом

Реальная жизнь, пришедшая на смену «хорошей жизни напоказ», является самым модным из современных трендов. Такое мнение в интервью «Пятому каналу» высказала участница группы «Фабрика» Екатерина Москалева. По ее словам, сейчас людей больше интересует искренность.

«В моде наоборот сейчас реальная жизнь, реальная лайф, тру стори, поэтому вскрываются многие измены, поэтому снимаются сериалы об этом», — сказала певица.

Она добавила, что пагубные тренды в свое время пришли в Россию из ныне запрещенных западных соцсетей.

Недавно экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поделилась редкими кадрами с мужем Кириллом Сафоновым. Звезда поздравила актера с годовщиной отношений и поделилась в соцсетях редкими семейными кадрами.

Пара поженилась 17 апреля 2010 года, а 27 марта 2019 года у них родился сын. Исполнительница не скрывает, что мечтала стать матерью, но долгое время ей не удавалось забеременеть. Артисты по-прежнему скрывают лицо мальчика. Звезда подчеркивала, что покажет Леона, когда он сам об этом попросит, а пока ребенка не интересует публичность.

Ранее экс-солистка «Фабрики» потеряла голос перед корпоративами.