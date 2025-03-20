Ольга Серябкина заступилась за Чумакова: «У него специфический юмор»

Певица Ольга Серябкина в шоу «Статус: в сети» поддержала артиста Алексея Чумакова после критики его откровенных слов о выборе жены.

Серябкина заявила, что у Чумакова специфичный юмор. По словам певицы, коллега часто говорит яркими фразами, но на деле является хорошим семьянином.

«У них крепкая семья, двое детей. Это ли не главное доказательство? Иногда слова ничего не значат. А другие много говорят о том, как друг друга любят, а потом ничего не получается», — поделилась артистка.

Чумаков признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее Борисова уличила Чумакова в изменах жене.