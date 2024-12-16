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Экс-солистка «Фабрики» потеряла голос перед корпоративами

Певица Саша Савельева за час до концерта потеряла голос

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Телеграм-канал «Саша Савельева/ Alexandrin»

Экс-солистка группы «Фабрика звезд» Саша Савельева потеряла голос перед сезоном новогодних корпоративов. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Савельева опубликовала фото с ингалятором и призналась, что потеря голоса произошла за час до выступления.

«Слава богу, это был не полноценный концерт, и мне пришлось отказаться. Хотя на саунд чеке голос еще звучал нормально. Меня такие вещи всегда пугают, но с собой никаких экстренных препаратов для голоса не оказалось», — говорит певица.

Артистка отметила, что обычно на концерты носит с собой ингалятор и лекарства, которые в случае острой необходимости могут помочь голосу.

«И вот уже целый день я делаю ингаляции с лекарствами, которые помогали раньше, но сейчас они бессильны. Говорят, это вирус, но вроде не ковид. Тест отрицательный», — сказала Савельева, которая также жалуется на температуру и слабость.

Накануне Анджелина Джоли рассказала о неожиданном влиянии на нее оперного вокала.

Ранее Саша Савельева ответила на слухи о пластике и уколах красоты.

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