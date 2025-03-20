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Суд отказал Филиппу Киркорову в апелляции по иску Успенской

«Пятый канал»: суд отклонил апелляцию Филиппа Киркорова по иску Успенской
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Филиппа Киркорова по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации певицы Любови Успенской. Об этом сообщает «Пятый канал».

Успенская подала в суд на Киркорова после того, как артист назвал ее попрошайкой в интервью телеканалу «Муз-ТВ». Артистка требовала взыскать с коллеги 90 тыс. рублей. 23 сентября 2024 иск был частично удовлетворен.

В аппеляции представитель Киркорова уточнил, что «спорный материал» был размещен лишь на короткое время и был удален из сети. При этом защита Киркорову не смогла предоставить этому доказательства в ходе судебного разбирательства.

До этого Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. рублей за то, что артистка назвала его «женоненавистником». После победы певец пожелал коллеге впредь думать, прежде чем «нести ли чушь на Короля».

Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тыс. рублей против 10 млн. Полученные деньги Киркоров пообещал направить в благотворительные организации.

Ранее сообщалось, что Пугачева могла созвониться с Киркоровым после кончины его отца.

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