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Елизавета Боярская рассказала о необычной традиции в ее семье

Актриса Боярская призналась, что ее семья устраивает разговоры по вечерам
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Личный архив Елизаветы Боярской

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская призналась, что в ее семье есть традиция устраивать совместный разговор каждый вечер. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала START «Опасная Близость» с ее участием.

«Практически каждый вечер мы разговариваем о том, как прошел день, что интересного произошло, что запомнилось, что хотелось бы поменять, из-за чего расстроился или, наоборот, что порадовало», — поделилась актриса.

Она уточнила, что эта традиция позволяет им услышать друг друга. Кроме того, так родители лучше понимают внутренний мир детей, добавила Боярская.

Артистка воспитывает двух сыновей в браке с актером Максимом Матвеевым — Григория, родившегося в 2018 году, и Андрея, который в этом году отметит 13-летие. Боярская уточнила, что всегда старается обсуждать с ними любые вопросы и слушать их мнение.

Накануне Елизавета Боярская объяснила, чего она не любит в мужчинах. По словам Боярской, ей не нравятся их попытки переделать женщин и навязать свои привычки. Она подчеркнула, что им важно принимать выбор жизни.

Ранее сообщалось, что Елизавета Боярская сыграет неподкупную таможенницу в новом сериале.

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