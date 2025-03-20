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Экс-домработница Пугачевой о певице: «Она — не предатель и никогда им не будет»

Бывшая домработница Пугачевой Дороднова встала на защиту певицы на фоне критики
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова заявила в беседе с Ura.ru, что ей обидно наблюдать за тем, как певицу критикуют в сети.

Дороднова считает, что хейтеры зарабатывают деньги на том, что «портят жизнь» Пугачевой.

«Она — не предатель и никогда им не будет. Она не из тех людей! Пугачева — честный и порядочный человек», — уверила экс-помощница артистки.

По словам Дородновой, она по-прежнему считает Пугачеву «самым лучшим во всем и великим» человеком. Женщина заявила, что российская исполнительница всю жизнь пела живьем на своих концертах в отличие от большинства современных артистов.

«Я ее люблю, любила и буду любить», — подытожила бывшая помощница.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Пугачева решила не приезжать на прощание с Бедросом Киркоровым.

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