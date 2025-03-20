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Айза объявила перезапуск салона красоты

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что перезапустила салон красоты
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aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что откроет новый салон красоты «AiLab 2.0».

Айза сообщила, что сеть ее салонов ждет полный перезапуск. Она не поделилась подробностями грядущего проекта.

«Обожаю перемены в лучшую сторону!» — заявила блогерша.

Айза владеет собственной франшизой салонов красоты AiLab. У блогерши есть несколько заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Блогерша рассказывала, что 2023-й стал трудным годом для ее бизнеса. При этом в феврале 2024-го Айза рассказала, что планирует открыть новый салон красоты на Бали.

В мае 2024-го Айза заявила, что хочет продать сеть салонов красоты AiLab. Блогерша рассказала, что расплакалась из-за ситуации. Она объяснила, что сотрудники злоупотребляли ее добротой.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали.

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