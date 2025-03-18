Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что платит $22 тысяч за школу детей
close
Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в шоу Ильи Соболева «Токсики», что тратит $22 тысячи на школы для сыновей Сэма и Элвиса.

Айза призналась, что год обучения на Бали у каждого сына стоит $11 тысяч (около 896,5 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Она объяснила, что в Индонезии очень дорогое образование.

«В том числе для местных. Поэтому там так много необразованных людей. Но у них очень крутое образование, там к каждому ребенку свой подход. Допустим, все учителя знают имя каждого ученика», — поделилась блогерша.

Комики Илья Соболев и Нидаль Абу Газале высмеяли пример, который Айза подобрала, чтобы показать индивидуальный подход учителей.

«Здесь называют просто: «Эй, ты! Рыжий! Таракан! Иди на вторую парту к тому хромому!» — пошутил Соболев.

«А ты — Сережа! Твои родители заплатили, молодец!» — добавил Нидаль Абу Газале.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Старший сын Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Гуфом. Второй, Элвис, появился на свет от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Ранее Айза рассказала, как потеряла почти миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами