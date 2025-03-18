Айза рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что платит $22 тысяч за школу детей

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в шоу Ильи Соболева «Токсики», что тратит $22 тысячи на школы для сыновей Сэма и Элвиса.

Айза призналась, что год обучения на Бали у каждого сына стоит $11 тысяч (около 896,5 тысяч рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Она объяснила, что в Индонезии очень дорогое образование.

«В том числе для местных. Поэтому там так много необразованных людей. Но у них очень крутое образование, там к каждому ребенку свой подход. Допустим, все учителя знают имя каждого ученика», — поделилась блогерша.

Комики Илья Соболев и Нидаль Абу Газале высмеяли пример, который Айза подобрала, чтобы показать индивидуальный подход учителей.

«Здесь называют просто: «Эй, ты! Рыжий! Таракан! Иди на вторую парту к тому хромому!» — пошутил Соболев.

«А ты — Сережа! Твои родители заплатили, молодец!» — добавил Нидаль Абу Газале.

Айза воспитывает двух сыновей от разных браков. Старший сын Сэм родился в союзе блогерши с рэпером Гуфом. Второй, Элвис, появился на свет от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Ранее Айза рассказала, как потеряла почти миллион рублей.