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Валерий Баринов возмутился сносом памятника Пушкину на Украине

Актер Баринов заявил, что ему трудно простить Украину за снос памятника Пушкину
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Валерий Баринов в беседе с RTVI осудил украинцев за снос памятника русскому поэту Александру Пушкину.

Баринов признался, что у него никогда не было ненависти к украинцам. Он отметил, что очень много снимался на Украине. По словам актера, у него много родственников и друзей оттуда. Однако его возмутила история про снос памятника Пушкину.

Баринов заявил, что никогда не сможет забыть и простить за это Украину.

«Во мне вдруг закипела ненависть, когда я увидел, как на Пушкина надели петлю, подняли и сняли с постамента. Для меня повесили не бюст, для меня повесили Пушкина», — заявил актер.

По словам Баринова, он не знает, как выйти из сложившейся ситуации, но понадеялся, что «время все равно вылечит».

4 декабря депутаты местного городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который также включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

Ранее на Украине снесли памятник Владимиру Высоцкому.

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