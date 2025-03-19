Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арнольд Шварценеггер признался, что хранит бюст Владимира Путина

Актер Шварценеггер заявил, что хранит в своей коллекции бюсты Путина и Сталина
close
Global Look Press

Экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии, актер и культурист Арнольд Шварценеггер признался, что хранит в личной коллекции бюст Владимира Путина. Его слова передает aif.ru со ссылкой на соцсети.

Шварценеггер рассказал, что начал собирать коллекцию в начале 90-х годов: ему захотелось заполучить бюст Владимира Ленина, когда в России начали сносить памятники революционеру. Потом актеру стали привозить бюсты разных российских политических деятелей ежегодно — и теперь у него хранятся памятники Иосифу Сталину, Никите Хрущеву, Юрию Андропову и др.

«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — признался Шварценеггер.

Актер также добавил, что ему небезразличен российский народ. Он заявил о любви к России и напомнил, что бывал здесь много раз.

В декабре 2024 года сообщалось, что фанаты опасаются за здоровье Арнольда Шварценеггера. Поклонников артиста обеспокоила тяжелая походка 77-летнего артиста, которого засняли в Нью-Йорке на съемочной площадке нового рождественского фильма «Человек с мешком».

«Постарел на 200 лет за 2 месяца», «Он, наверное, забыл, где припарковал машину времени из «Терминатора», «Выглядит старше Трампа», — написали интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что Анфиса Чехова стала депутатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами