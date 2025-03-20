Ольга Бузова сравнила Надежду Бабкину с коньяком

Певица Ольга Бузова призналась, что Бабкина у нее ассоциируется с коньяком

Певица Ольга Бузова подарила Надежде Бабкиной коньяк на юбилей. Об этом сообщает Super.

Бузова поздравила Бабкину с 75-летием и поблагодарила за культурное наследие России. Артистка уточнила, что сама не пьет коньяк.

«Но для меня вы ассоциируетесь именно с этим напитком: выдержанным, легендарным, стойким и чуть-чуть с перчинкой. С вами готова выпить!» — заявила певица.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотичный деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал идею Николая Новичкова. Он уточнил, что государственного звания «Примадонна» не существует, а Пугачеву, отметил он, таковой нарекли журналисты.

Соседов удивился, что депутат Госдумы предложил признать новой Примадонной именно Надежду Бабкину. Музкритик заявил, что у Ларисы Долиной, Полины Гагариной и Елены Ваенги не меньше поклонников, чем у Бабкиной.

Ранее актриса театра Надежды Бабкиной передала мошенникам 10 млн рублей.