Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соседов об идее депутата Госдумы отдать Бабкиной звание Примадонны: «В стране других проблем нет?»

Музкритик Соседов осудил депутата Госдумы за идею отдать звание Примадонны
close
Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал идею депутата Госдумы Николая Новичкова о передаче Надежде Бабкиной звания Примадонны. Его слова передает сайт «Страсти».

Соседов уточнил, что государственного звания «Примадонна» не существует, а Пугачеву, отметил он, таковой нарекли журналисты.

«Предположение депутата, если оно действительно было, я рассматриваю как шуточное и эксцентрическое», — заявил шоумен.

Также Соседов удивился, что депутат Госдумы предложил признать новой Примадонной именно Надежду Бабкину. Музкритик заявил, что у Ларисы Долиной, Полины Гагариной и Елены Ваенги не меньше поклонников, чем у Бабкиной.

«И что, у нас в стране других проблем нет?» — подметил телеведущий.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады.

«Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов», — пояснил парламентарий.

19 марта народной артистке России Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пугачева решила не приезжать на похороны Бедроса Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами