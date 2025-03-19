Соседов об идее депутата Госдумы отдать Бабкиной звание Примадонны: «В стране других проблем нет?»

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал идею депутата Госдумы Николая Новичкова о передаче Надежде Бабкиной звания Примадонны. Его слова передает сайт «Страсти».

Соседов уточнил, что государственного звания «Примадонна» не существует, а Пугачеву, отметил он, таковой нарекли журналисты.

«Предположение депутата, если оно действительно было, я рассматриваю как шуточное и эксцентрическое», — заявил шоумен.

Также Соседов удивился, что депутат Госдумы предложил признать новой Примадонной именно Надежду Бабкину. Музкритик заявил, что у Ларисы Долиной, Полины Гагариной и Елены Ваенги не меньше поклонников, чем у Бабкиной.

«И что, у нас в стране других проблем нет?» — подметил телеведущий.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады.

«Она патриотический деятель, и сегодня нам нужно обращать внимание именно на таких творцов», — пояснил парламентарий.

19 марта народной артистке России Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. С чего начинала свой творческий путь «королева русской песни» и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пугачева решила не приезжать на похороны Бедроса Киркорова.