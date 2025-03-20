Экс-участники «Парка Горького» попытались оспорить старую версию логотипа группы

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск троих экс-участников группы «Парк Горького» против основателя коллектива — продюсера Стаса Намина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Намина.

Бывшие участники «Парка Горького» пытались оспорить старую версию логотипа коллектива. Речь идет о двух из четырех товарных знаков «Парк Горького», зарегистрированных Наминым. Суд встал на сторону продюсера и подтвердил законность его владения товарным знаком музыкального проекта.

«Он (логотип) юридически подтвержден по всем классам и существует независимо от старой версии, которую пытались оспорить те, кто раньше незаконно пользовался названием. Не знаю, почему они такие агрессивные и все время судятся, может быть, просто привыкли, что я раньше не обращал внимание на их незаконные действия», — заявил продюсер.

По словам Намина, он никогда не участвует в судебных разбирательствах, но считает решение логичным и законным.

3 декабря Арбитражный суд Москвы отклонил иск Стаса Намина, в котором он требовал признать контрафактными и изъять из продажи компакт-диски и пластинки группы, изданные лейблом Moroz Records.

Ранее суд Москвы арестовал комика Останина, пошутившего про инвалида.