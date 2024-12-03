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Суд отклонил иск Стаса Намина об изъятии компакт-дисков «Парк Горького»

Суд отклонил иск Намина об изъятии дисков Gorky Park, изданных Moroz Records

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск основателя рок-группы «Парк Горького» (Gorky Park) продюсера Стаса Намина, в котором истец требовал признать контрафактными и изъять из продажи компакт-диски и пластинки группы, изданные лейблом Moroz Records. Об этом сообщает РИА Новости.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — решила судья Ольга Козленкова.

Намин — обладатель исключительных прав на четыре товарных знака со словами «Парк Горького» и Gorky Park, он просил суд признать размещение ответчиками обозначения Gorky Park на дисках и пластинках нарушением его прав на товарные знаки. Намин также требовал от представителей лейбла уничтожить диски и пластинки за свой счет.

При этом в июне текущего года суд уже принимал аналогичное решение.

Группа «Парк Горького» (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. В 1988 году она выступила на концертах немецкой группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив выступает с 2022 года.

Ранее группа «Мираж» впервые за много лет выступила на стадионе.

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