Невестка Королевой готовится к сложной операции челюсти

Невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина рассказала в шоу «Звезды сошлись», что у нее есть проблемы с челюстью.

По словам Валынкиной, в ходе операции ей спилят верхнюю челюсть, переставят ее, а также срежут кости с ног, чтобы ими нарастить новый каркас.

Как отметила Наташа Королева, в детстве у Валынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Как пояснила невестка артистки, челюстная кость растет не прямо, а наверх. Девушка приехала в Москву, чтобы пройти серьезную операцию. В столице России она познакомилась с Архипом Глушко.

«Вот такая маленькая девочка, которая, по сути, ничего не имела за своим плечами. Ни богатых родителей, ни знакомства, а имела желание изменить по здоровью свою проблему. И вот она такой воробушек прилетел весь такой. Когда Архип привел ее первый раз в дом, он фактически ее прятал. Мы не знали, что наверху в гнезде живет человек», — поделилась Королева.

Валынкина удивилась, узнав, что ее прятали. По словам девушки, она даже не подозревала, что ее проживание – это секрет. Как отметила Королева, за четыре года знакомства невестка превратилась из «воробушка» в «красивую лебедушку».

«Сейчас еще челюсть исправим и вообще будет красотка у нас», — рассказала певица.

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