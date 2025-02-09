Стало известно, сколько стоит пластика невестки Наташи Королевой

Невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина потратит на операцию челюсти более 5 миллионов рублей. Об этом сообщил челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков в шоу «Ты не поверишь!».

Большаков отметил, что стоимость операции, которая предстоит Валынкиной, варьируется от 5 до 10 миллионов рублей. По словам хирурга, это «дорогостоящее, сложное и высокотехнологичное лечение». Невестке артистки предстоит нарастить нижнюю челюсть, используя ее собственную кость с ноги. Такая операция длится от 6 до 14 часов.

«Из ноги у нее заберут сантиметров 18–20 кости, из них 15 пойдут на трансплантацию в лицо. Для этой операции забираем одну кость малоберцовую, эта кость трубчатая и максимально соответствует по своему строению структуре кости нижней челюсти», — рассказал специалист.

Как рассказывала Наташа Королева, в детстве у Валынкиной случился удар, в результате которого челюсть перестала правильно формироваться. Ее челюстная кость растет не прямо, а наверх. Девушка рассказывала, что приехала в Москву, чтобы пройти серьезную операцию. В столице России она познакомилась с сыном певицы Архипом Глушко.

Ранее Наташа Королева пожаловалась на проблемы со сном.