Стало известно, сколько Наташа Королева потратила на отдых на Мальдивах

Певица Наташа Королева потратила два миллиона рублей на отдых на Мальдивах. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Королева отправилась в отпуск вместе с сыном Архипом Глушко и невесткой Мелиссой Валынкиной. Во время отдыха артистка поплавала с акулами.

«Смотрю видео и понимаю, что была, наверное, не в себе, потому что залезть в стаю диких акул — это даже не знаю, чем надо было думать. Но смогла», — поделилась исполнительница.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Королева потратила на свадьбу сына 3 миллиона рублей.

Глушко-младший познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала. По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

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