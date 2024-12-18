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«Постарел на 200 лет»: фанаты опасаются за здоровье Шварценеггера

Тяжелая походка 77-летнего Шварценеггера дала повод для слухов об ухудшении здоровья актера

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Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Фанаты беспокоятся за здоровье голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает Page Six.

Поклонников обеспокоила тяжелая походка 77-летнего артиста, которого засняли в Нью-Йорке на съемочной площадке нового рождественского фильма «Человек с мешком». Для этого фильма он примерил осовремененный образ Санта-Клауса с теплым свитером под красным пальто.

«Постарел на 200 лет за 2 месяца», «Он, наверное, забыл, где припарковал машину времени из «Терминатора», «Выглядит старше Трампа», — пишут пользователи социальной сети X.

По сюжету нового комедийного боевика Адама Шенкмана у Санта-Клауса (Шварценеггер) крадут его волшебный мешок. Чтобы отыскать вора, Санте приходится прочесать свой список детей, которые вели себя плохо, и найти там того, кто поможет в беде.

Накануне дочь Арнольда Шварценеггера стала многодетной матерью. Писательница Кэтрин Шварценеггер и ее муж артист Крис Пратт сообщили в соцсетях, что у них появился сын, и раскрыли имя мальчика.

Ранее «Газета.Ru» представила список из 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.

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