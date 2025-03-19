Айза рассказала, что на Бали не носит трусы

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что ей неприятно носить трусы на Бали

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в шоу Ильи Соболева «Токсики» на VK Видео, что не носит трусы на Бали.

Айза отметила, что такая практика там повсеместна. Она объяснила, что носить трусы неприятно в таком климате.

«А зачем они нужны? Шортики надел, пошел», — рассказала блогерша.

Айза уточнила, что носит не сексуальные шорты — «обычные и скорее отпугивающие».

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

В сентябре 2024-го Айза сообщила, что хочет подарить старшему сыну Сэму собственное жилье на Бали.

Ранее Айза рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали.