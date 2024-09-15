Айза планирует купить сыну от Гуфа дом на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет подарить старшему сыну Сэму собственное жилье на Бали.

Айза хочет, чтобы ее дети имели собственные дома к 18 годам. На данный момент она смотрит, какую землю или недвижимость можно приобрести. Блогерша приглядела виллу в районе Букит. В ней три спальных комнаты, большая гостиная, кухня, бассейн.

«Вилла полностью готова для жизни! В ней есть все! Мебель, посуда, все-все! И еще есть обслуживающий персонал! Который полностью занимается вашим домом, садом и бассейном», — поделилась знаменитость.

Айза рассматривает два варианта для покупки. Первый — это апартаменты на Буките с видом на океан от $333 тысяч (около 30 млн 281 тыс. рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»). Второй — это виллы возле «лучших пляжей Бали» от $410 тыс. (около 37 млн 283 тыс. рублей).

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза рассказала о своем молодом возлюбленном.