Жена Ливанова о сообщениях о найденной опухоли у артиста: «Уже замучали»

Жена Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с aif.ru слухи о подозрительной опухоли у актера.

Ливанова уверила, что не стоит беспокоиться за артиста. По ее словам, с актером все нормально.

«Просто поражает. Кто это пишет? Не обращайте на это внимания. Уже замучили...» — заявила жена артиста.

19 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Василий Ливанов якобы сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы.

По утверждению издания, врачи вводили Ливанова в медикаментозную кому, чтобы побороть бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. У артиста якобы нашли подозрительную опухоль, похожую на онкологическую. Как заявлял Mash, сейчас медики занимаются лечением актера. Они прописали знаменитости белковую диету, чтобы быстрее восстановиться.

26 января супруга Василия Ливанова Елена подтвердила госпитализацию актера. Она опровергла, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена актера также назвала неправдой, что тот находился в реанимации. Супруга знаменитости не стала раскрывать подробности его госпитализации. Его выписали 4 февраля.

Ранее Никиту Михалкова госпитализировали из-за серьезных проблем с сердцем.