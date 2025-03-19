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Дочь Киркорова о кончине дедушки: «Всегда будет в моем сердце»

Дочь Киркорова Алла-Виктория поблагодарила дедушку за любовь
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Telegram-канал «Kirkorova»

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория вышла на связь в Telegram-канале после кончины дедушки, народного артиста России Бедроса Киркорова.

Алла-Виктория призналась, что ей очень трудно говорить о кончине дедушки. Она опубликовала совместные кадры с Бедросом.

«Дедушка всегда будет в моем сердце. И всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», — поделилась дочь артиста.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. Об этом сообщил его сын Филипп.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Журналистка Алена Жигалова рассказала, что Киркоров-старший был добрым человеком широкой души. По словам блогерши, артист помог ей в начале карьеры, взяв на подработку в театр Эстрады. Тогда он поручил журналистке заниматься сувенирной продукцией.

Ранее стало известно, что пел Бедрос Киркоров на одном из последних публичных выступлений.

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