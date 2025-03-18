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Алена Жигалова рассказала, каким был Бедрос Киркоров

Журналистка Алена Жигалова назвала Бедроса Киркорова человеком широкой души
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Telegram-канал «Алёна, Блин!»

Журналистка и блогерша Алена Жигалова в Telegram-канале выразила соболезнования Филиппу Киркорову.

18 марта не стало отца Филиппа Киркорова – народного артиста России Бедроса Киркорова. Причиной этому стала острая сердечная недостаточность. Жигалова рассказала, что познакомилась с Киркоровым-старшим в самом начале своей журналистской карьеры, когда переехала в Москву.

Жигалова заявила, что Киркоров-старший был добрым человеком широкой души. По словам блогерши, артист помог ей в начале карьеры, взяв на подработку в театр Эстрады. Тогда он поручил журналистке заниматься сувенирной продукцией.

«И это были первые мои деньги, заработанные в столице. Бедрос всегда с удовольствием общался с журналистами и давал интервью, безумно гордился сыном, собирал коллекции всех материалов о нем, знал наизусть все события и даты из его творческой жизни!» — поделилась журналистка.

По словам Жигаловой, Киркоров-старший всегда был очень живым, активным, любил жизнь и имел потрясающее чувство юмора. Блогерша поделилась совместным снимком с певцом.

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