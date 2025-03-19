Алена Водонаева захотела в «Воровайки»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева пошутила в Telegram-канале, что стала солисткой группы «Воровайки».

Водонаева опубликовала объявление коллектива о кастинге на третью солистку. Блогерша в шутку заявила, что стала участницей группы.

«Все, ребята, я ухожу от вас. Я нашла другую работу. Чао», — заявила телеведущая.

В комментариях возмутились тому, что шансон-группа может набирать солисток от 18 до 26 лет. Поклонники Водонаевой считают, что участницы коллектива должны быть значительно старше.

«Не понимаю, как можно петь шансон в 18–26 лет, вернее, петь-то можно, но неорганично смотрится. Наоборот, красивые женщины 35–40 лет в самый раз было бы», — заявила подписчица.

17 марта группа «Воровайки» объявила о кастинге на третью солистку.

Для участия в конкурсе девушка должна прислать на почту видео или аудио со своим исполнением. Кандидатка должна иметь хорошие вокальные данные, уметь работать на сцене, быть энергичной и желать стать участницей коллектива. Группа ищет певиц от 18 до 26 лет. Также среди требований стоит проживание в Москве или Московской области.

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