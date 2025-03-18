Ксении Бородиной посоветовали заключить с Сердюковым брачный контракт

Адвокат Александр Кудряшов в беседе с «Пятым каналом» заявил, что телеведущей Ксении Бородиной стоит заключить брачный договор с блогером Николаем Сердюковым.

По словам Кудряшова, Бородиной стоит оформить документ, в котором будет прописано деление имущества в случае развода. К примеру, купленная до брака собственность остается у телеведущей. А имущество, которое определено в период брака, на кого приобретено, за тем остается.

Кудряшов отметил, что в Европе 95% браков заключаются с подписанием брачного контракта. Он считает, что россиянам стоит перенять эту практику.

«Людям пора понять, что Европа не просто так это ввела и очень умело этим пользуется. Это инструмент, который нам помогает. Он не деструктирует наши семейные отношения, а именно организует их, чтобы не было конфликта в будущем», — поделился Кудряшов.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Ранее Бородина раскрыла, почему ей стыдно за Сердюкова.