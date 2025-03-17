«Воровайки» ищут третью участницу

Группа «Воровайки» объявила во «ВКонтакте» о кастинге на третью солистку.

Для участия в конкурсе девушка должна прислать на почту видео или аудио со своим исполнением. Кандидатка должна иметь хорошие вокальные данные, уметь работать на сцене, быть энергичной и желать стать участницей коллектива. Группа ищет певиц от 18 до 26 лет. Также среди требований стоит проживание в Москве или Московской области.

«Если ты поешь, танцуешь и мечтаешь работать в самой популярной и гастролирующей поп-шансон группе страны, то мы ждем тебя в «Воровайках»!» — заявили артистки.

Группа «Воровайки» была основана в 1999 году продюсерами Спартаком (Степаном) Арутюняном и Валерием Лизнером, позднее продана Юрию Алмазову (настоящая фамилия — Надыктов). В 2019-м коллектив перешел под полный контроль его сына Никиты Надыктова. Артистки исполняют музыку в жанре шансон.

В июне 2024 года состав группы был полностью обновлен. В него вошли Софья Морозова и Валерия Москальчук.

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