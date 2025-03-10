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Умерла жена звезды «Операции «Ы» Виктора Павлова Татьяна Говорова

SHOT: жена актера Павлова Говорова скончалась от сердечной недостаточности
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Киностудия «СЛОВО»

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Говорова умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

По данным Telegram-канала, супруга актера Виктора Павлова скончалась от острой сердечной недостаточности. Ее не стало 9 марта в машине скорой помощи. Врачам не удалось реанимировать артистку.

Актриса Татьяна Говорова родилась 10 сентября 1940 года в Кишиневе Молдавской ССР. Она начала сниматься в кино с 1970 года, а первую известность получила благодаря роли Ксении Бакулиной в драме «Строгоновы». Актриса также снялась в фильмах «Странная женщина», «Деревенская история», «Белый танец» и сериале «Убойная сила».

С 1966 года Говорова была замужем за актером Виктором Павловым, известным по роли студента Дуба в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

8 марта 2025 года скончался на 82-м году жизни заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков. Музыкант умер 7 марта после продолжительной болезни. Союз композиторов выразил искренние соболезнования родным и близким Банщикова, а также пообещал позже разместить информацию о дате и месте прощания.

Ранее стало известно о смерти композитора Юрия Мартынова.

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